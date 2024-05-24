Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, которая высказалась о том, что Европе необходим собственный «ядерный щит» с учетом нарастающих геополитических угроз.
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