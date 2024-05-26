Товары «Made in KZ» пользуются спросом в Китае. Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи в ходе XIII заседания казахстанско-китайского Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, передаёт «24KZ».
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