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Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию

Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию

Вчера 20K прочитали Распространенная в странах Прибалтики истерика по поводу «предстоящего нападения России» выходит на новый уровень.

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