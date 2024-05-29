Подведены итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска с 24 по 26 мая 2024 года провели оперативно-профилактическое мероприятие «безопасная дорога» Экипажи ДПС осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя.