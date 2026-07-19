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Сергей Савельев: «Аргентину сравнил бы со СКА 2015 года, где были ветераны и опытные хоккеисты. Испанию – с «Ак Барсом», у них большой выбор классных игроков»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев сравнил сборные Испании и Аргентины по футболу с хоккейными клубами.

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