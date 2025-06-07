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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Перечень мест массового отдыха граждан у воды на территории города Бобруйска.

Перечень мест массового отдыха граждан у воды на территории города Бобруйска.

Об определении мест массового отдыха у воды на территории города Бобруйска и мест, запрещенных для купанияНа основании пункта 2 статьи 29, пункта 2 статьи 40 Водного кодекса Республики Беларусь, абзацев второго и третьего пункта 3 Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2023 .

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