Перечень мест массового отдыха граждан у воды на территории города Бобруйска.

Об определении мест массового отдыха у воды на территории города Бобруйска и мест, запрещенных для купанияНа основании пункта 2 статьи 29, пункта 2 статьи 40 Водного кодекса Республики Беларусь, абзацев второго и третьего пункта 3 Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2023 .