Москалькова предложила освободить участников СВО от выплат процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос об освобождении участников специальной операции на Украине от уплаты процентов по кредитам, а их семьи - от налога на имущество.
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