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ГТРК Татарстан

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В Татарстане направили 3,5 млрд рублей на обновление РКБ

На обновление Республиканской клинической больницы Татарстана выделили 3,5 млрд рублей. После поступления второго транша финансирования в размере более 1,7 млрд рублей в медучреждении приступили к реконструкции операционного блока.

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