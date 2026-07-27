В Татарстане направили 3,5 млрд рублей на обновление РКБ

На обновление Республиканской клинической больницы Татарстана выделили 3,5 млрд рублей. После поступления второго транша финансирования в размере более 1,7 млрд рублей в медучреждении приступили к реконструкции операционного блока.
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