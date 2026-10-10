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Царьград

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Ураган "Исайяс" оставил без света 750 тыс. человек в США

Ураган "Исайяс" оставил без света 750 тыс. человек в США

Более 750 тысяч абонентов во Флориде и Алабаме остались без электроэнергии из-за урагана "Исайяс", согласно порталу PowerOutage.

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