Делегация Мангистау обсудила с китайской стороной вопросы развития туризма

В ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику в прошлом году, 2024 год был объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, передает inAktau.
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