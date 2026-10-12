Чем рискует Украина, продолжая атаковать российские НПЗ Продолжая наносить удары по российским НПЗ, Зеленский рискует вступить в прямой конфликт с Трампом, который в преддверии промежуточных выборов всё чаще рассматривает войну на Украине через призму цен на энергоносители.