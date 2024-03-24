ВС РФ уничтожили два украинских Су-24, которые ночью атаковали Севастополь

Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВСCC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины и уничтожили там два украинских Су-24, которые этой ночью атаковали Севастополь, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.