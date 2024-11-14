Как взаимосвязаны события в Курской области и в окрестностях Курахово Я умышленно не писал о том, что происходит на конкретных участках фронта в реальном времени.
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Как взаимосвязаны события в Курской области и в окрестностях Курахово Я умышленно не писал о том, что происходит на конкретных участках фронта в реальном времени.
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