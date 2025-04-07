Сильный дождь и ветер: Севастополь накрыла непогода

7 апреля ожидаются дождь и мокрый снег, временами осадки могут быть сильными. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, температура воздуха будет от 4 до 6°ССотрудники МЧС просят водителей отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.