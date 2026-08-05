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Невролог Бутенко: улучшение диагностики объясняет около 60% роста случаев аутизма

Невролог Бутенко: улучшение диагностики объясняет около 60% роста случаев аутизма

В последние годы все чаще говорят о росте числа детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Однако рост поставленных диагнозов и реальный рост частоты расстройства — не совсем одно и то же, рассказала "Газете.

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