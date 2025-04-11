Энтони Эдвардс: «Мой тренер шлет мне видео с Майклом Джорданом каждый день»

«Си Хайнс, мой тренер, сказал мне сегодня «отключиться», и я попытался это сделать. Знаю, людям это понравится: он каждый день присылал мне видео про то, как Джордан «отключался».
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