В Португалии начали штрафовать туристов, «засидевшихся» в стране

Штраф в €700 (70,5 тыс. руб.) начали получать туристы при выезде из Португалии, если выясняется, что они находились в стране более 90 дней (разрешенный законом срок пребывания), 8 сентября сообщило издание Público.
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