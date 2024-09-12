Бизнес-омбудсмен Алтайского края принял участие в межрегиональном совещании уполномоченных в Великом Новгороде

На прошлой неделе в г. Великий Новгород на площадке центра “Мой бизнес” прошло Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, в котором принял участие бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов.