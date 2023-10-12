Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Необыкновенный фашизм. Самоубийство Государства Израиль

Необыкновенный фашизм. Самоубийство Государства Израиль

Правительство Израиля пообещало своим врагам из ХАМАС геноцид и исполняет своё обещание. Страшные времена для палестинцев уже настали.

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Комментарии
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Р
Роман
В конечном итоге это приведет к ответному геноциду евреев и государство израэль перестанет существовать и так называемая военная помощь наглосаксов им не поможет!!!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Нацизм Запада  показал своё  людоедское  мурло в полной  своей неприглядности.
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15 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
видно  израиль  перенял  опыт у еврея порошенко  !тот тоже блокаду обьявлял донбассу !и ещё на весь мир кричал что дети будут в подвалах сидеть  без тепла  воды и электричества  послке обстрелов  школ  дет садов и жилых домов!
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11 час.

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