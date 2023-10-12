Необыкновенный фашизм. Самоубийство Государства Израиль

В конечном итоге это приведет к ответному геноциду евреев и государство израэль перестанет существовать и так называемая военная помощь наглосаксов им не поможет!!!

ЛБ

Людмила Боченкова

видно израиль перенял опыт у еврея порошенко !тот тоже блокаду обьявлял донбассу !и ещё на весь мир кричал что дети будут в подвалах сидеть без тепла воды и электричества послке обстрелов школ дет садов и жилых домов!