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Спецоперация на Украине ликвидирует также западные гнойники в России

Спецоперация на Украине ликвидирует также западные гнойники в России

Военная операция, которую наша страна проводит против фашистского режима, захватившего Киев в 2014 году, всё больше приобретает характер также внутренней очистительной политической операции Один за одним она вскрывает гнойники, образовавшиеся стараниями Запада на теле России ещё в 1990-е годы и не вычищенные в 2000-е: либеральная эстрадная и театральная тусовка, окопавшиеся на Западе «российские» спортсмены, «общественники» разного рода… И можно было бы насчёт артистическо-спортивной публики не напрягаться, но ведь наше правительство само из них сделало главных «героев» современной России! В числе таких гнойников — Ельцин-центр, выступивший за прекращение операции по принуждению Украины к денацификации и отказу от роли передовой базы натовского наступления на нашу страну.

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