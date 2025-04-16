Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Использование Украиной неуправляемых беспилотников по Ивановской области объяснили

Использование Украиной неуправляемых беспилотников по Ивановской области объяснили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют неуправляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Лютый» по России в целом и по Ивановской области в частности в отместку за успешные удары российских войск.

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