Спустя год после развода Хью Джекман намерен сделать предложение Саттон Фостер

Новость о личной жизни известного актера Хью Джекмана вновь привлекла внимание общественности. Как сообщает издание Daily Mail, актер решил сделать значимый шаг — предложить руку и сердце актрисе Саттон Фостер спустя год после развода с Деборрой-Ли Фернесс.