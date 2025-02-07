Спустя год после развода Хью Джекман намерен сделать предложение Саттон Фостер

Новость о личной жизни известного актера Хью Джекмана вновь привлекла внимание общественности. Как сообщает издание Daily Mail, актер решил сделать значимый шаг — предложить руку и сердце актрисе Саттон Фостер спустя год после развода с Деборрой-Ли Фернесс.
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