Рассказ Олега Бондаренко Они там жили. В старенькой, забытой кем -то машине. О её существовании тоже все позабыли.
Старая машина...
Комментарии
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Элеонора Коган
Добрая история о добрых директоре и учителях!!!Главное, что кошачье семейство кошечки Пуси и собачка Невероятная спасены и живут у директора!!!И в школе теперь живой уголок из спасённых животных!!!И даже ворона и крыса живут там!!!Все бы такие директора и учителя были!!!И глядя на них, дети становятся добрее!!!Что тут и вышло!!!
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3 час.
Zoia Goldshtab
Кстати об эвтаназии!Какое-то бесчеловечное время настало!И президент ,любящий животных и имеющий их у себя подписывает смертную казнь для самых беззащитных и обездоленных!Ужас какой-то!
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1 час.
И тут не скажу Не скажу
А что делать? Чтобы они все без ограничений плодились, как негры в Африке, так такого и в дикой природе нет?
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49 мин.
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