Старая машина...

Элеонора Коган Добрая история о добрых директоре и учителях!!!Главное, что кошачье семейство кошечки Пуси и собачка Невероятная спасены и живут у директора!!!И в школе теперь живой уголок из спасённых животных!!!И даже ворона и крыса живут там!!!Все бы такие директора и учителя были!!!И глядя на них, дети становятся добрее!!!Что тут и вышло!!!

Zoia Goldshtab Кстати об эвтаназии!Какое-то бесчеловечное время настало!И президент ,любящий животных и имеющий их у себя подписывает смертную казнь для самых беззащитных и обездоленных!Ужас какой-то!