БМПТ «Терминатор» и Т-80 ликвидировали опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Цели подавлялись осколочно-фугасными снарядами Российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и двух Т-80БВ «Южной» группировки войск ликвидировала опорный пункт ВСУ на кураховском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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