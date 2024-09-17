Смольный планирует роботизировать промышленность, чтобы решить проблему кадров

Об этом сообщил Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле По мнению Кирилла Соловейчика, председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, петербургская промышленность готова к следующему этапу развития – роботизации.