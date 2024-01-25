Дети мигрантов играли в гестапо…

ТН

Татьяна Недогреева

Разве, приехавшим аременно на заработки, надо давать граданство? На каком основании. Все порядочные граждани бывших респупликСССР, сидят дома, работат, свою страну укрепляют и обустраивают. Это нормальные добропорядочные люди. Любят они нас или не любят- это нас не касается. Они у себя дома. А к нам направляют отморозков, развалить страну, внести смуту, потому что долго не стерпим издевательства. За что мы себя унижаем. Назад их под маш " Прощание словянки".