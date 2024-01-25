Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дети мигрантов играли в гестапо…

Дети мигрантов играли в гестапо…

В Бутово дети мигрантов с ножом напали на соседа в подъезде ЖК «Эталон-сити» — мужчина находится на ИВЛ в реанимации, а несовершеннолетних, кошмарящих ЖК уже два года, отпустили домой В одном из кварталов ЖК «Эталон-сити» ребенок мигранта и его брат напали на местного жителя — 12-летний мальчик, вооруженный ножом, избил мужчину, который в результате потерял много крови и попал на ИВЛ в реанимацию.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Разве, приехавшим аременно на заработки, надо давать граданство? На каком основании. Все порядочные граждани бывших респупликСССР, сидят дома, работат, свою страну укрепляют и обустраивают. Это нормальные добропорядочные люди. Любят они нас или не любят- это нас не касается. Они у себя дома. А к нам направляют отморозков, развалить страну, внести смуту, потому что долго не стерпим издевательства. За что мы себя унижаем. Назад их под маш &quot; Прощание словянки&quot;.
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