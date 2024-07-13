ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ВСБ) обнаружили в городе Авдеевке в Донецкой народной республике схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).