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ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ВСБ) обнаружили в городе Авдеевке в Донецкой народной республике схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, которые были оставлены при отступлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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