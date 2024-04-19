Это другое. Либералы "пробили" очередное дно

А этот Кашмаревич? Не один мусорный бак облазил,мы егр не учим как петь и не нуждаемся в его советах!

Владимир Бурлаков

Бурлаков. Палестино- израильский и украино - российский конфликты - продукты западной либеральной мрази.В первом случаи они привели к власти исламских террористов,во втором- европейский национал -фашизм на Украине. Хамас в Газе,Хезбола в Ливане после теракта 7 октября на территории Израиля привели к войне на Ближнем Востоке. После вооружённого госпереворота в 2014 году к власти на Украине пришёл национал- фашистский режим.Преследование русских на их земле нацистский режим привел к геноциду русского населения, привёл к войне с Россией. В обеих конфликтах гибнут тысячи мирных людей,уничтожается вся гражданская инфраструктура. Без осуждения и отказа от глобальной либеральной идеологии в мире уберечь человечество от ядерной катастрофы невозможно!