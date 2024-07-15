Audi досрочно отправит в отставку кроссоверы Q8 e-tron

Автопроизводитель подтвердил, что хочет раньше времени прекратить сборку больших электрокаров. Спрос на Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron снижается, поскольку клиенты предпочитают выбирать более современный, дешёвый и «дальнобойный» Q6 e-tron.