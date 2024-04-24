Вода с Южного кладбища затопила дорогу в Новосибирске

Кладбищенскую воду сливают на проезжую часть дороги, ведущей из Академгородка в Каинскую Заимку. Местные жители негодуют: дорожное полотно и без того – не в идеальном состоянии, к тому же вода «с покойников» может быть не безопасной.
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