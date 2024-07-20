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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Таиланде за незаконные ставки на Евро-2024 арестовали около 4 тысяч человек

Полиция Таиланда арестовала более 3,8 тысяч человек, которые делали незаконные ставки на Евро-2024. Также было обнаружено 224 сайта, осуществляющих заключение пари на турнир.

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