Туристы тайком забрали из самолета в Приморье спасательные жилеты, чтобы поплавать

Туристы тайком забрали из самолета в Приморье спасательные жилеты, чтобы поплавать

Туристы из Подмосковья, приземлившись в Приморье, вынесли из самолета спасательные жилеты, которые в будущем хотели использовать для отдыха на воде.

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