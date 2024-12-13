Ялта представляет Крым на Всероссийском конкурсе Всероссийском конкурсе въездных стел

Сегодня завершается голосование во Всероссийском конкурсе «Въездные стелы и входные группы общественных пространств муниципальных образований», которое проводится в официальной группе ВКонтакте Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России.
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