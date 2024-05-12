И́рис, или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).
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И́рис, или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).