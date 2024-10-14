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Комитет ГД рекомендовал принять проект об изменении МРОТ

Комитет Госдумы по социальное политике рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект закона об установлении МРОТ в стране в следующем году на уровне 22 440 рублей, сообщает РИА Новости.

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