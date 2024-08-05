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Охотнадзор: медведь напал на рыбака у Верхнего Сеймача

Охотнадзор: медведь напал на рыбака у Верхнего Сеймача

В Магаданской области, в районе посёлка Верхний Сеймчан, медведь напал на рыбака. Позже было найдено тело мужчины с признаками нападения дикого животного, об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора региона Елена Слободянюк.

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