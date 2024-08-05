Охотнадзор: медведь напал на рыбака у Верхнего Сеймача

В Магаданской области, в районе посёлка Верхний Сеймчан, медведь напал на рыбака. Позже было найдено тело мужчины с признаками нападения дикого животного, об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора региона Елена Слободянюк.