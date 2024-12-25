Украинский военнопленный рассказал о минировании сослуживцами мостов в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют мосты, перекрывая пути отступления своим солдатам. Об этом 25 декабря рассказал «РИА Новости» мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, который попал в плен в селе Трудовое Донецкой Народной Республики (ДНР).
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