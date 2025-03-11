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Суперкомпьютер увеличил шансы «Ливерпуля» на чемпионство АПЛ до 99,5%

Суперкомпьютер увеличил шансы «Ливерпуля» на чемпионство АПЛ до 99,5%

Суперкомпьютер Opta Sports обновил данные о шансах команд на победу в АПЛ-2024/25.Суперкомпьютер Opta Sports обновил данные о шансах команд на победу в АПЛ-2024/25.

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