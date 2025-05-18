Иностранец не дожил до конца очереди: В московском миграционном центре ушел из жизни иностранец. Дикая очередь

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Варлам Устрялов

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард должна стать королевой мира То, что она сказала, требовало большого мужества и уверенности. Всем странам мира нужны такие лидеры, как она. По ее словам, «Мусульман, которые требуют законов шариата, попросили покинуть Австралию в среду, поскольку Австралия считает мусульман фанатичными террористами, и каждая мечеть будет проверена, и мусульмане будут сотрудничать с нами в этом процессе, все мусульмане, иммигрировавшие из других стран в Австралию придется приложить усилия и измениться в соответствии с нашей страной, а не ожидать, что мы изменимся соответствующим образом. Если они не могут этого сделать, они могут покинуть Австралию. Многие австралийцы опасаются, что мы можем оскорбить определенную религию... но я уверяю граждан Австралии, что все, что мы делаем, делается на благо Австралии и ее народа. Мы говорим здесь по-английски, а не по-арабски или какому-либо другому языку. Так что если вы хотите остаться в нашей стране, вам следует научиться говорить по-английски. В Австралии мы христиане и верим в Бога. Тот факт, что мы верим в христианство, а не в другую религию, не делает нас общинными, и поэтому повсюду вы найдете изображения Бога и религиозные книги. Если вы возражаете против этого, вы можете покинуть Австралию и отправиться в любую другую точку мира. Австралия — наша земля, наша страна и наша культура. Мы не следуем вашей религии. Мы уважаем ваши чувства, поэтому, если вы хотите читать Коран, не шумите, используя громкоговорители. Пожалуйста, не читайте Коран и не возносите молитвы в наших школах, офисах или общественных местах. Вы можете сделать это мирно у себя дома или в мечети, которая нас не побеспокоит. Если у вас есть проблемы с нашим национальным флагом, нашим национальным гимном, нашей религией или нашим образом жизни, вы должны покинуть Австралию прямо сейчас и никогда не возвращаться». Смелая и вдохновляющая женщина. Рекомендую нашим лидерам поучиться у нее Пожалуйста, перешлите это сообщение хотя бы один раз