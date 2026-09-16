Мэр Магнитогорска Бердников: колодцы и рельсы не должны мешать водителям

Глава Магнитогорска Сергей Бердников в эфире «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» заявил, что качество дорог является предметом особой гордости городского округа.
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