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Царьград

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Мэр Магнитогорска Бердников: колодцы и рельсы не должны мешать водителям

Мэр Магнитогорска Бердников: колодцы и рельсы не должны мешать водителям

Глава Магнитогорска Сергей Бердников в эфире «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» заявил, что качество дорог является предметом особой гордости городского округа.

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