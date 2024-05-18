Наверняка многие помнят, что до отставки Сергея Шойгу, среди самых больших критиков бывшего министра обороны, помимо Пригожина, был еще и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) который после начала специальной операции неоднократно обвинял главу оборонного ведомства в предательстве.
"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова
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Татьяна Романова
"У них совместная дочь, совсем малышка, 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово"... Могли бы и допросить, че уж... Однако, адвокаты молодцы, отбили-таки девчушку))) "Адвокат также добавил, что в качестве места для домашнего ареста был предложен дом на Рублевке, взятый в ипотеку." Учитывая количество наград, которые по весу тянут на мешок картошки и неподъемное ипотечное ярмо, адвокат мог бы настаивать на том, чтобы место для домашнего ареста было организовано на привычном Иванову Лазурном берегу, но чейта не стал, постеснялся, или как?
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15 час.
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