"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

Татьяна Романова

"У них совместная дочь, совсем малышка, 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово"... Могли бы и допросить, че уж... Однако, адвокаты молодцы, отбили-таки девчушку))) "Адвокат также добавил, что в качестве места для домашнего ареста был предложен дом на Рублевке, взятый в ипотеку." Учитывая количество наград, которые по весу тянут на мешок картошки и неподъемное ипотечное ярмо, адвокат мог бы настаивать на том, чтобы место для домашнего ареста было организовано на привычном Иванову Лазурном берегу, но чейта не стал, постеснялся, или как?