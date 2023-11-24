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Владелец «Санта-Коломы» Мильштейн: «Черышев проделал великолепную работу, мы очень довольны»

Владелец «Санта-Коломы» Мильштейн: «Черышев проделал великолепную работу, мы очень довольны»

«Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу», — сказал Дэн Мильштейн, известный хоккейный агент.

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