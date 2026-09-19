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США и Дания договорились о безопасности в Гренландии

США и Дания договорились о безопасности в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Данией и властями Гренландии, которое, по его словам, передает Вашингтону постоянный контроль за вопросами безопасности острова.

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