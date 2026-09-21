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Царьград

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Стэнфордские учёные вырастили мышей с мозгом из человеческих клеток

Стэнфордские учёные вырастили мышей с мозгом из человеческих клеток

Учёные из Стэнфорда вырастили у мышей участки человеческой коры, интегрировав их в нервную систему. Эксперимент позволит изучать неврологические заболевания и разрабатывать новые методы лечения.

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