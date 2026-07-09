Правда ли, что в Средневековье вообще не мылись? Шок-факты!

О европейском Средневековье до сих пор существует множество стереотипов. Например, часто можно услышать, что люди в те времена практически не мылись, не знали о существовании мыла и даже панически боялись воды.
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