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Мы соседи по планете

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Правда ли, что в Средневековье вообще не мылись? Шок-факты!

Правда ли, что в Средневековье вообще не мылись? Шок-факты!

О европейском Средневековье до сих пор существует множество стереотипов. Например, часто можно услышать, что люди в те времена практически не мылись, не знали о существовании мыла и даже панически боялись воды.

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