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Липницкая о популярности после победы в Сочи-2014: «Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это бьет по психике»

Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. «Я была счастлива, потому что, наверное, к этому я и шла всю свою спортивную жизнь.

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