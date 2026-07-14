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Русский Днепропетровск

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Режим последнего наступления. Зачем Киев перезапускает систему управления

Режим последнего наступления. Зачем Киев перезапускает систему управления

Михаил Павлив 13 июля 2026 г.   Украинская политика неожиданно вышла из состояния, которое еще совсем недавно казалось почти полной неподвижностью.

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