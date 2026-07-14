Режим последнего наступления. Зачем Киев перезапускает систему управления

Михаил Павлив 13 июля 2026 г. Украинская политика неожиданно вышла из состояния, которое еще совсем недавно казалось почти полной неподвижностью.
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