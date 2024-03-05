Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Реал Сосьедад»

«ПСЖ» вновь обыграл «Реал Сосьедад» и обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В Сан-Себастьне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный «Реал Сосьедад» принимал «ПСЖ».
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