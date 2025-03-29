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Чистая прибыль «Балтбет» выросла в 4 раза. Букмекер заплатил 346,6 млн рублей отчислений в 2024-м

Чистая прибыль «Балтбет» выросла в 4 раза. Букмекер заплатил 346,6 млн рублей отчислений в 2024-м

Балтбет опубликовал финансовую отчетность за 2024 год. Выручка букмекера составила 17,3 млрд рублей – на 24% больше, чем годом ранее.

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