«Драки, закладки и секс за гаражами»: вся правда о том, что происходило возле гимназии №18

«Драки, закладки и секс за гаражами»: вся правда о том, что происходило возле гимназии №18Конфликт интересов, возникший между родителями учащихся гимназии №18 и жителями хрущевской пятиэтажки в Краснодаре, получил широкую огласку в сети.
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