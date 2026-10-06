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Живая Кубань

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«Драки, закладки и секс за гаражами»: вся правда о том, что происходило возле гимназии №18

«Драки, закладки и секс за гаражами»: вся правда о том, что происходило возле гимназии №18

«Драки, закладки и секс за гаражами»: вся правда о том, что происходило возле гимназии №18Конфликт интересов, возникший между родителями учащихся гимназии №18 и жителями хрущевской пятиэтажки в Краснодаре, получил широкую огласку в сети.

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